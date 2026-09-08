Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005
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08.09.2026 09:17:40
Airbus verzeichnet weiterhin rege Nachfrage im August - Aktie schwächelt
So viele Maschinen hat Airbus im August ausgeliefert.
DJG/brb/uxd
DOW JONES
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