Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Die Erwartungen an die Studie seien ohnehin gering gewesen, schrieb Michael Leuchten in seinem am Sonntag vorliegenden Kommentar zum Misserfolg des Lipoprotein-Senkers Pelacarsen beim Schutz vor Herzinfarkt, Schlaganfall und kardiovaskulärem Tod. Und auch positive Ergebnisse wären wohl nicht ohne große Diskussionen um ihre wirtschaftliche Bedeutung in einem hart umkämpften Feld geblieben./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
129.58 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-15.11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
129.60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.13%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
04.09.26
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|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel in Zürich: SMI in der Verlustzone (finanzen.ch)
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|06:43
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Novartis Neutral
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|01.09.26
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