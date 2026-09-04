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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

129.58
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04.09.2026
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07.09.2026 06:43:36

Novartis Hold

Novartis
129.60 CHF -1.46%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Die Erwartungen an die Studie seien ohnehin gering gewesen, schrieb Michael Leuchten in seinem am Sonntag vorliegenden Kommentar zum Misserfolg des Lipoprotein-Senkers Pelacarsen beim Schutz vor Herzinfarkt, Schlaganfall und kardiovaskulärem Tod. Und auch positive Ergebnisse wären wohl nicht ohne große Diskussionen um ihre wirtschaftliche Bedeutung in einem hart umkämpften Feld geblieben./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2026 / 20:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2026 / 20:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Hold
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
129.58 CHF 		Abst. Kursziel*:
-15.11%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
129.60 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-15.13%
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
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