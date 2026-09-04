Novartis 129.60 CHF -1.46% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Die Erwartungen an die Studie seien ohnehin gering gewesen, schrieb Michael Leuchten in seinem am Sonntag vorliegenden Kommentar zum Misserfolg des Lipoprotein-Senkers Pelacarsen beim Schutz vor Herzinfarkt, Schlaganfall und kardiovaskulärem Tod. Und auch positive Ergebnisse wären wohl nicht ohne große Diskussionen um ihre wirtschaftliche Bedeutung in einem hart umkämpften Feld geblieben./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2026 / 20:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2026 / 20:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.