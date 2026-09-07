Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende leichter

Der SLI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0.72 Prozent schwächer bei 2’282.83 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0.944 Prozent tiefer bei 2’277.78 Punkten, nach 2’299.48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 2’273.02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’292.02 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der SLI 2’336.65 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bewegte sich der SLI bei 2’136.08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, notierte der SLI bei 2’027.15 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6.13 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 2.78 Prozent auf 629.60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.59 Prozent auf 79.00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.04 Prozent auf 213.50 CHF), Sika (+ 0.73 Prozent auf 193.35 CHF) und Nestlé (+ 0.57 Prozent auf 78.76 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Swiss Re (-3.61 Prozent auf 137.70 CHF), Novartis (-3.18 Prozent auf 125.46 CHF), Schindler (-2.69 Prozent auf 253.60 CHF), Lindt (-2.60 Prozent auf 8’255.00 CHF) und Logitech (-1.99 Prozent auf 80.68 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’499’757 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301.812 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch