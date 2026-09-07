SMI 998089 / CH0009980894
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07.09.2026 17:58:14
Minuszeichen in Zürich: SMI gibt zum Handelsende nach
Der SMI zeigte sich letztendlich mit negativen Notierungen.
Am Montag verbuchte der SMI via SIX zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0.81 Prozent auf 14’279.38 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.655 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1.13 Prozent auf 14’233.46 Punkte an der Kurstafel, nach 14’395.94 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14’350.81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’206.65 Punkten lag.
SMI-Entwicklung auf Jahressicht
Der SMI erreichte vor einem Monat, am 07.08.2026, den Stand von 14’544.91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13’388.23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der SMI mit 12’370.57 Punkten gehandelt.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.79 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12’053.51 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.59 Prozent auf 79.00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.04 Prozent auf 213.50 CHF), Sika (+ 0.73 Prozent auf 193.35 CHF), Nestlé (+ 0.57 Prozent auf 78.76 CHF) und Amrize (+ 0.14 Prozent auf 35.52 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Swiss Re (-3.61 Prozent auf 137.70 CHF), Novartis (-3.18 Prozent auf 125.46 CHF), Logitech (-1.99 Prozent auf 80.68 CHF), Partners Group (-1.91 Prozent auf 666.00 CHF) und Lonza (-1.16 Prozent auf 560.60 CHF).
SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2’499’757 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301.812 Mrd. Euro.
SMI-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.77 zu Buche schlagen. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.69 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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