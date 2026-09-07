Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’279 -0.8%  SPI 20’067 -0.7%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 26’007 -0.2%  Euro 0.9409 0.0%  EStoxx50 6’404 0.2%  Gold 4’410 -0.4%  Bitcoin 64’025 -1.8%  Dollar 0.8093 -0.1%  Öl 97.2 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sicherheit im KI-Zeitalter: Bank of America nennt ihre Favoriten unter den Cybersecurity-Aktien
August 2026: Die Expertenmeinungen zur SpaceX-Aktie
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Vonovia SE-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Trotz Marktdruck im Aufwind: Sieben Wachstumswerte wie Eli Lilly und Zebra überzeugen
Suche...
Plus500 Depot

SMI 998089 / CH0009980894

14’279.38
Pkt
-116.56
Pkt
-0.81 %
17:31:59
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Index-Performance 07.09.2026 17:58:14

Minuszeichen in Zürich: SMI gibt zum Handelsende nach

Minuszeichen in Zürich: SMI gibt zum Handelsende nach

Der SMI zeigte sich letztendlich mit negativen Notierungen.

Am Montag verbuchte der SMI via SIX zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0.81 Prozent auf 14’279.38 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.655 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1.13 Prozent auf 14’233.46 Punkte an der Kurstafel, nach 14’395.94 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14’350.81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’206.65 Punkten lag.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Der SMI erreichte vor einem Monat, am 07.08.2026, den Stand von 14’544.91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13’388.23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der SMI mit 12’370.57 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.79 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12’053.51 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.59 Prozent auf 79.00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.04 Prozent auf 213.50 CHF), Sika (+ 0.73 Prozent auf 193.35 CHF), Nestlé (+ 0.57 Prozent auf 78.76 CHF) und Amrize (+ 0.14 Prozent auf 35.52 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Swiss Re (-3.61 Prozent auf 137.70 CHF), Novartis (-3.18 Prozent auf 125.46 CHF), Logitech (-1.99 Prozent auf 80.68 CHF), Partners Group (-1.91 Prozent auf 666.00 CHF) und Lonza (-1.16 Prozent auf 560.60 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2’499’757 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301.812 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.77 zu Buche schlagen. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.69 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Starker Job-Schock: Kippt jetzt die Börsenrally? DAX & Nasdaq vor Richtungsentscheidung
09:50 Marktüberblick: Volkswagen-Aktie startet durch
08:57 Börsengänge: Das Jahr der Superlative
08:57 SMI tritt auf der Stelle
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Warten auf neue Impulse
04.09.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Micron Technology
04.09.26 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
03.09.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’897.41 19.59 SXBVXU
Short 15’191.52 13.91 SQBT1U
Short 15’762.72 8.94 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’279.38 07.09.2026 17:31:59
Long 13’718.73 19.86 SZBKGU
Long 13’386.90 13.65 SJBMDU
Long 12’825.98 8.94 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste
Apple-Aktie vor der wichtigsten Keynote seit dem iPhone X - was Analysten jetzt erwarten
Swiss Re-Aktie im Minus: Milliardenpotenzial für Versicherer durch KI-Rechenzentren - Wachsende Risiken im Rückversicherungsmarkt
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
NVIDIA-Aktie im Check: So reagieren Analysten auf die Übernahme von Hugging Face
SMI schliesslich mit Verlusten -- DAX beendet Handel knapp über 26'000-Punkte-Marke -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 14’279.38 -0.81%