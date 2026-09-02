Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Michael Leuchten berichtete am Donnerstag von einem Gespräch mit der Leiterin der Immunologie-Entwicklung, Angelika Jahreis. Die Strategie des Pharmakonzerns in diesem Bereich konzentriere sich auf einen nachhaltigen Neustart. Es bestehe Hoffnung, dass das Medikament Remibrutinib gegen die Hauterkrankung Hidradenitis suppurativa (HS) eine Wirksamkeit ähnlich der von Biologika sowie einen raschen Wirkungseintritt zeigen wird./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
131.32 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-16.24%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
130.79 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.90%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
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