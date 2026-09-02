NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Michael Leuchten berichtete am Donnerstag von einem Gespräch mit der Leiterin der Immunologie-Entwicklung, Angelika Jahreis. Die Strategie des Pharmakonzerns in diesem Bereich konzentriere sich auf einen nachhaltigen Neustart. Es bestehe Hoffnung, dass das Medikament Remibrutinib gegen die Hauterkrankung Hidradenitis suppurativa (HS) eine Wirksamkeit ähnlich der von Biologika sowie einen raschen Wirkungseintritt zeigen wird./tih/ag;