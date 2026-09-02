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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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04.09.2026 07:38:55

Novartis Hold

Novartis
130.79 CHF -0.56%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Michael Leuchten berichtete am Donnerstag von einem Gespräch mit der Leiterin der Immunologie-Entwicklung, Angelika Jahreis. Die Strategie des Pharmakonzerns in diesem Bereich konzentriere sich auf einen nachhaltigen Neustart. Es bestehe Hoffnung, dass das Medikament Remibrutinib gegen die Hauterkrankung Hidradenitis suppurativa (HS) eine Wirksamkeit ähnlich der von Biologika sowie einen raschen Wirkungseintritt zeigen wird./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 11:49 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Hold
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
131.32 CHF 		Abst. Kursziel*:
-16.24%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
130.79 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-15.90%
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
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07:38 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Novartis Neutral UBS AG
01.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
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