Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’068 -1.5%  SPI 19’859 -1.0%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 25’890 -0.5%  Euro 0.9417 0.1%  EStoxx50 6’375 -0.5%  Gold 4’392 -0.3%  Bitcoin 63’468 -0.9%  Dollar 0.8110 0.2%  Öl 98.7 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag
Ascom erhält Grossauftrag von norwegischer Gesundheitsbehörde HSØ - Aktie zieht zweistellig an
Trading Signals: Bloom Energy: Aufstieg in die 1. Liga
Deutsche Börse-Analyse: Buy-Bewertung von Warburg Research für Aktie
UBS-Aktie in Grün: Vorzeitige Rückzahlung von Anleihen angekündigt
Suche...

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

112.58
CHF
-12.88
CHF
-10.27 %
09:44:44
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2026 08:16:06

Novartis Equal Weight

Novartis
112.15 CHF -10.91%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novartis von 125 auf 130 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Bei Novartis nahm er Pelacarsen nach dem Studien-Misserfolg aus seinem Modell, schätzt Remibrutinib nach guten Nachrichten aber positiver ein./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Equal Weight
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
130.00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
125.46 CHF 		Abst. Kursziel*:
3.62%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
112.15 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
15.91%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten