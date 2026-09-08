Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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08.09.2026 10:28:43
Novartis-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt
Die Novartis-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Das Scheitern der Harbor-Studie mit dem Mittel De-desiran dürfte erneut Fragen über den Due-Dilligence-Prozess bei Novartis und das Vorgehen bei der Geschäftsentwicklung aufwerfen, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Mittel galt als Herzstück bei der milliardenschweren Übernahme des US-Biotechunternehmens Avidity. Leuchten rechnet mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 80 Prozent für das Medikament und einem weltweiten Spitzenumsatz von 1,5 Milliarden Dollar im Jahr.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Novartis-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 10:12 Uhr um 10.1 Prozent auf 112.74 CHF nach. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 2.43 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2’407’113 Novartis-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 6.0 Prozent nach oben. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 02:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 02:37 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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