Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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08.09.2026 11:13:46
Hold-Note für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Michael Christodoulou genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die Privatbank Berenberg hat Munich Re mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Hold" belassen. Der generelle Trend sinkender Preise dürfte sich bei den Rückversicherern fortsetzen, schrieb Michael Christodoulou am Dienstag nach Gesprächen auf der Branchenveranstaltung in Monte Carlo. Die Unternehmen hielten sich aber recht gut.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:56 Uhr 2.2 Prozent auf 501.80 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 12.59 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 63’360 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Das Papier büsste seit Jahresanfang 2026 um 6.5 Prozent ein. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 06:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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