Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Die aktuellen Studienergebnisse von Remibrutinib bei schubförmiger Multipler Sklerose entsprächen dem optimalen Szenario, schrieb Matthew Weston am Dienstag. Er misst dem Mittel in seinem Bewertungsmodell eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 Prozent zu und hat einen Spitzenumsatz von 4,5 Milliarden Dollar angesetzt./rob/ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
116.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
128.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-9.52%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
128.74 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.90%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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