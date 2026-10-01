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Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

15.53
CHF
-0.11
CHF
-0.70 %
11:24:33
BRXC
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08.10.2026 09:25:04

Nordea Bank Abp Registered Buy

Nordea Bank Abp Registered Shs
15.53 CHF -0.70%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Marlene Eibensteiner geht in einem Kommentar am Donnerstag mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen nordischer Banken davon aus, dass sich der Zinsüberschuss sowohl im Vergleich zum Vorquartal als auch im Jahresvergleich verbessert hat und auch die Provisionseinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen sind. Sie passte ihre Schätzungen an, um einem voraussichtlich steigenden Zinsumfeld Rechnung zu tragen, wobei die Swedbank aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität am stärksten profitieren dürfte./rob/ajx/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
21.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16.83 € 		Abst. Kursziel*:
24.81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.09%
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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