Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
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Nordea Bank Abp Registered Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Marlene Eibensteiner geht in einem Kommentar am Donnerstag mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen nordischer Banken davon aus, dass sich der Zinsüberschuss sowohl im Vergleich zum Vorquartal als auch im Jahresvergleich verbessert hat und auch die Provisionseinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen sind. Sie passte ihre Schätzungen an, um einem voraussichtlich steigenden Zinsumfeld Rechnung zu tragen, wobei die Swedbank aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität am stärksten profitieren dürfte./rob/ajx/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.83 €
|
Abst. Kursziel*:
24.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.09%
|
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15.53
|-0.75%
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