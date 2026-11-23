Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.91 Prozent stärker bei 5’995.78 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5.121 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.383 Prozent höher bei 5’964.68 Punkten in den Handel, nach 5’941.95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6’012.85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’959.13 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6’068.22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’462.22 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, mit 5’515.09 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.49 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3.99 Prozent auf 721.10 EUR), Infineon (+ 3.93 Prozent auf 47.23 EUR), Siemens Energy (+ 3.77 Prozent auf 122.78 EUR), Deutsche Bank (+ 2.37 Prozent auf 29.82 EUR) und Airbus SE (+ 1.91 Prozent auf 193.62 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Intesa Sanpaolo (-3.44 Prozent auf 5.72 EUR), UniCredit (-2.35 Prozent auf 76.34 EUR), Bayer (-2.02 Prozent auf 52.28 EUR), Deutsche Börse (-1.65 Prozent auf 309.90 EUR) und BMW (-0.86 Prozent auf 53.00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1’823’572 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 450.168 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie hat mit 6.53 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.96 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch