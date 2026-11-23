EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
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23.11.2026 09:28:15
Montagshandel in Europa: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50
Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Euro STOXX 50 auch am Morgen aufwärts.
Um 09:11 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.42 Prozent aufwärts auf 5’966.93 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.121 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0.383 Prozent stärker bei 5’964.68 Punkten, nach 5’941.95 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5’979.07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’959.13 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 23.10.2026, den Stand von 6’068.22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6’462.22 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’515.09 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1.99 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. 5’376.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 2.29 Prozent auf 46.48 EUR), Siemens Energy (+ 2.05 Prozent auf 120.74 EUR), Rheinmetall (+ 1.59 Prozent auf 704.40 EUR), Airbus SE (+ 1.28 Prozent auf 192.44 EUR) und Deutsche Bank (+ 0.91 Prozent auf 29.40 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Intesa Sanpaolo (-3.60 Prozent auf 5.71 EUR), UniCredit (-2.30 Prozent auf 76.38 EUR), Deutsche Börse (-1.56 Prozent auf 310.20 EUR), SAP SE (-1.13 Prozent auf 181.60 EUR) und BMW (-0.79 Prozent auf 53.04 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Bayer-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 506’854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 450.168 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder
In diesem Jahr präsentiert die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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