ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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ING Group Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für ING auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35 Euro belassen. Das niederländische Finanzhaus sollte dank seines großen Einlagevolumens besonders von weiteren Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank in den nächsten Monaten profitieren, schrieb Philipp Häßler in einer Studie am Dienstag. Er rechnet mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum von 19 Prozent./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Kaufen
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
27.47 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
27.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dr. Philipp Häßler
|
KGV*:
-
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|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15:00
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15:00
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|24.85
|-0.28%
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