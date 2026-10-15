Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
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15.10.2026 13:26:06
Nordea Bank Abp Registered Buy
Nordea Bank Abp Registered Shs
14.79 CHF -6.59%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Konsensschätzung um 2 Prozent verfehlt, schrieb Johan Ekblom in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Erträge der skandinavischen Großbank seien 1 Prozent geringer als erwartet ausgefallen./edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 05:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 05:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 05:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.98 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Johan Ekblom
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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