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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Konsensschätzung um 2 Prozent verfehlt, schrieb Johan Ekblom in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Erträge der skandinavischen Großbank seien 1 Prozent geringer als erwartet ausgefallen./edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 05:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 05:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.