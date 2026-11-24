Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Apple-Papier statt. Zum Handelsende standen Apple-Anteile an diesem Tag bei 275.92 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, hätte er nun 36.242 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’651.49 USD, da sich der Wert eines Apple-Anteils am 23.11.2026 auf 349.08 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 12’651.49 USD entspricht einer Performance von +26.51 Prozent.

Apple wurde am Markt mit 5.01 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch