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|Rentabler Kraft Heinz Company-Einstieg?
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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kraft Heinz Company-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kraft Heinz Company-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Kraft Heinz Company-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Kraft Heinz Company-Anteile betrug an diesem Tag 34.94 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.862 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Kraft Heinz Company-Papiers auf 25.10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71.84 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28.16 Prozent verringert.
Kraft Heinz Company war somit zuletzt am Markt 30.25 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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