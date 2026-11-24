Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Eli Lilly-Aktie statt. Der Schlusskurs des Eli Lilly-Papiers betrug an diesem Tag 262.00 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Eli Lilly-Aktie investierten, hätten nun 3.817 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Eli Lilly-Papiers auf 1’364.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’208.40 USD wert. Damit wäre die Investition 420.84 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Eli Lilly einen Börsenwert von 1.28 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch