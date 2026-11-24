|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Anlage
|
24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eli Lilly von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eli Lilly-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Eli Lilly-Aktie statt. Der Schlusskurs des Eli Lilly-Papiers betrug an diesem Tag 262.00 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Eli Lilly-Aktie investierten, hätten nun 3.817 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Eli Lilly-Papiers auf 1’364.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’208.40 USD wert. Damit wäre die Investition 420.84 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Eli Lilly einen Börsenwert von 1.28 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eli Lilly
|
16:29
|Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Eli Lilly Aktie News: Anleger schicken Eli Lilly am Montagabend ins Plus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk im Aufwind: Positive Studiendaten zu Abnehmmittel für Kinder (Dow Jones)
|
10.11.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
03.11.26
|S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Healthcare-Aktien wie Eli Lilly, J&J & Co.: Was die Bewertungsprämie über den KI-Boom verrät (finanzen.ch)
Analysen zu Eli Lilly
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: Dow fester -- SMI im Plus -- DAX erhält Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag leicht nach oben. Der DAX zeigt sich unterdessen tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel aufwärts. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.