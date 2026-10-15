Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nordea Bank Abp Registered Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen für das dritte Quartal von 20,60 auf 19,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Angesichts der Diskussionen mit der Europäischen Zentralbank im Zusammenhang mit Aktienrückkäufen gebe es Unsicherheiten hinsichtlich der Verwendung von Überschusskapital, schrieb Alexander Demetriou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Wachstum laufe aber alles normal bei der skandinavischen Bank./mis/rob/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
19.90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.65 €
|
Abst. Kursziel*:
27.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.08%
|
Analyst Name::
Alexander Demetriou
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|
15.10.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Schwacher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 freundlich (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.ch)