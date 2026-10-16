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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 225 auf 215 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gewinn je Aktie (EPS) im dritten Quartal sei etwas schwächer als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Johan Ekblom in einer Studie vom Donnerstag. Er schraubte seine EPS-Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 etwas nach unten./edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.