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Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

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16.10.2026 11:48:57

Nordea Bank Abp Registered Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 225 auf 215 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gewinn je Aktie (EPS) im dritten Quartal sei etwas schwächer als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Johan Ekblom in einer Studie vom Donnerstag. Er schraubte seine EPS-Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 etwas nach unten./edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
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