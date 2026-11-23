EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
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23.11.2026 15:58:21
Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester
Für den Euro STOXX 50 geht es heute aufwärts.
Um 15:40 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1.73 Prozent stärker bei 6’044.82 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.121 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.383 Prozent auf 5’964.68 Punkte an der Kurstafel, nach 5’941.95 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6’071.21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’959.13 Punkten.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 23.10.2026, den Wert von 6’068.22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’462.22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’515.09 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3.32 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 8.32 Prozent auf 49.22 EUR), Siemens Energy (+ 6.81 Prozent auf 126.38 EUR), Siemens (+ 3.79 Prozent auf 264.30 EUR), Rheinmetall (+ 3.37 Prozent auf 716.80 EUR) und Deutsche Bank (+ 3.19 Prozent auf 30.06 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil UniCredit (-2.71 Prozent auf 76.06 EUR), Intesa Sanpaolo (-2.58 Prozent auf 5.77 EUR), Deutsche Börse (-1.81 Prozent auf 309.40 EUR), Deutsche Telekom (-1.21 Prozent auf 26.02 EUR) und Bayer (-1.05 Prozent auf 52.80 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3’921’813 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 450.168 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
In diesem Jahr präsentiert die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7.96 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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