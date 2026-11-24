Um 09:10 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.02 Prozent auf 6’075.53 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.121 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.032 Prozent auf 6’076.42 Punkte an der Kurstafel, nach 6’074.47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’065.30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’078.89 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 6’068.22 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’447.98 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5’528.67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3.85 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. 5’376.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1.21 Prozent auf 734.00 EUR), Airbus SE (+ 0.23 Prozent auf 196.22 EUR), UniCredit (+ 0.19 Prozent auf 77.08 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.15 Prozent auf 26.29 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.13 Prozent auf 311.30 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil adidas (-1.25 Prozent auf 166.00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.96 Prozent auf 57.56 EUR), Bayer (-0.87 Prozent auf 52.52 EUR), Infineon (-0.84 Prozent auf 48.02 EUR) und Siemens (-0.68 Prozent auf 263.35 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 186’273 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 450.168 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.45 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.90 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch