Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
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Hapag-Lloyd Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 90 auf 93 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset hob am Montag nach Auswertung des Quartalsberichts seine Schätzungen für das Gesamtjahr an. Seine langfristigen Prognosen ab 2028 sinken allerdings etwas, da er zum Ende der Dekade hin mit zunehmenden Verwerfungen bei Angebot und Nachfrage rechnet./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
93.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
119.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-21.91%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
119.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22.24%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
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16.11.26
|Hapag-Lloyd-Aktie unter Druck: Reederei schickt weitere Containerschiffe durch den Suezkanal (AWP)
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12.11.26
|EQS-News: Hapag-Lloyd mit starkem dritten Quartal (EQS Group)
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12.11.26
|EQS-News: Hapag-Lloyd with a strong third quarter (EQS Group)
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11.11.26
|EQS-Adhoc: Hapag-Lloyd hebt erneut die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an (EQS Group)
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11.11.26
|EQS-Adhoc: Hapag-Lloyd further raises its earnings outlook for the current financial year (EQS Group)
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07.10.26
|Deutsche Regierung untersagt Verkauf von Logistikfirma an Chinesen (AWP)
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30.09.26
|September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Hapag-Lloyd-Aktie (finanzen.net)
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28.09.26
|EQS-Adhoc: Hapag-Lloyd hebt erneut Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an (EQS Group)
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
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