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Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

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16.10.2026 10:54:19

Nordea Bank Abp Registered Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Resultate der skandinavischen Großbank seien alles in allem erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Marlene Eibensteiner in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
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Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
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Analyst Name::
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
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