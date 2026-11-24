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|Lohnende Nordea Bank Abp Registered-Anlage?
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24.11.2026 10:02:13
EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Nordea Bank Abp Registered-Papier an der Börse HEX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14.90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 671.366 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nordea Bank Abp Registered-Aktie auf 16.54 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’101.04 EUR wert. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 11’101.04 EUR entspricht einer Performance von +11.01 Prozent.
Am Markt war Nordea Bank Abp Registered jüngst 55.02 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|10.03.26
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|01.10.26
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|24.06.26
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|Barclays Capital
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