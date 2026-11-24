Um 15:41 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.50 Prozent leichter bei 6’043.92 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5.121 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.032 Prozent höher bei 6’076.42 Punkten, nach 6’074.47 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’006.33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’078.89 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 6’068.22 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6’447.98 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 24.11.2025, mit 5’528.67 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3.31 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 1.67 Prozent auf 737.30 EUR), Deutsche Börse (+ 1.19 Prozent auf 314.60 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.03) Prozent auf 26.52 EUR), SAP SE (+ 0.82 Prozent auf 187.86 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.24 Prozent auf 583.80 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-5.87 Prozent auf 45.58 EUR), Siemens Energy (-3.65 Prozent auf 121.84 EUR), Intesa Sanpaolo (-2.38 Prozent auf 5.71 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2.10 Prozent auf 56.90 EUR) und Siemens (-1.92 Prozent auf 260.05 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 2’297’588 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 450.168 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.45 zu Buche schlagen. Mit 7.90 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch