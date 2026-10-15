Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’223 0.7%  SPI 20’063 0.5%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’191 -0.4%  Euro 0.9306 -0.1%  EStoxx50 6’134 -0.9%  Gold 4’157 1.3%  Bitcoin 67’046 -1.2%  Dollar 0.8295 -0.7%  Öl 104.5 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539DocMorris4261528ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
GEA-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie
Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
Bernstein Research verleiht Siemens-Aktie Outperform in jüngster Analyse
SAP SE-Analyse: Neutral-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie
Suche...
ETF Sparplan

Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

14.66
CHF
-1.17
CHF
-7.40 %
13:18:27
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 12:13:05

Nordea Bank Abp Registered Buy

Nordea Bank Abp Registered Shs
14.66 CHF -7.40%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,60 Euro belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Alexander Demetriou in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das Geschäft der Bank mit Unternehmen habe für Wachstum gesorgt. Stark bleibe zudem die Kostenkontrolle des skandinavischen Finanzkonzerns./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20.60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16.98 € 		Abst. Kursziel*:
21.32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.88%
Analyst Name::
Alexander Demetriou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten