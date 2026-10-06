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Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

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06.10.2026 11:56:41

Nordea Bank Abp Registered Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 schwedischen Kronen belassen. Die nordeuropäischen Banken hätten seit Jahresbeginn eine Rendite von etwas mehr als 25 Prozent erzielt und lägen damit rund 6 Prozent über dem Branchendurchschnitt, schrieb Johan Ekblom in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die durchschnittliche Analystenerwartung für das Ergebniswachstum je Aktie 2027 liege jedoch nur bei knapp 6 Prozent, verglichen mit etwas mehr als 8 Prozent für die Bankenbranche im Allgemeinen. Es sei daher wichtig, selektiv vorzugehen./ck/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 21:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 21:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
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