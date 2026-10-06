Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
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Nordea Bank Abp Registered Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 schwedischen Kronen belassen. Die nordeuropäischen Banken hätten seit Jahresbeginn eine Rendite von etwas mehr als 25 Prozent erzielt und lägen damit rund 6 Prozent über dem Branchendurchschnitt, schrieb Johan Ekblom in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die durchschnittliche Analystenerwartung für das Ergebniswachstum je Aktie 2027 liege jedoch nur bei knapp 6 Prozent, verglichen mit etwas mehr als 8 Prozent für die Bankenbranche im Allgemeinen. Es sei daher wichtig, selektiv vorzugehen./ck/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Johan Ekblom
|
KGV*:
-
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