EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
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19.11.2026 12:26:31
STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich fester
Mit dem Euro STOXX 50 geht es am vierten Tag der Woche aufwärts.
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.64 Prozent fester bei 6’194.02 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.351 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.490 Prozent auf 6’184.55 Punkte an der Kurstafel, nach 6’154.39 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6’184.06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’214.69 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 3.06 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’144.81 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’444.46 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’542.05 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5.87 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 3.44 Prozent auf 50.90 EUR), Siemens Energy (+ 3.16 Prozent auf 130.66 EUR), Deutsche Bank (+ 2.63 Prozent auf 30.79 EUR), Airbus SE (+ 2.32 Prozent auf 202.45 EUR) und UniCredit (+ 2.18 Prozent auf 81.70 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-2.31 Prozent auf 189.44 EUR), Rheinmetall (-1.29 Prozent auf 734.60 EUR), Eni (-1.02 Prozent auf 24.82 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.96 Prozent auf 576.40 EUR) und Deutsche Börse (-0.96 Prozent auf 320.80 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1’398’218 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 476.685 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.68 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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