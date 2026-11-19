Der Euro STOXX 50 verlor im STOXX-Handel schlussendlich 0.55 Prozent auf 6’120.30 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5.351 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’184.55 Zählern und damit 0.490 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’154.39 Punkte).

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 6’214.69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’116.42 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 4.21 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’144.81 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 19.08.2026, mit 6’444.46 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 5’542.05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 4.61 Prozent zu Buche. Bei 6’577.20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 0.45 Prozent auf 80.32 EUR), Deutsche Bank (+ 0.35 Prozent auf 30.10 EUR), Siemens (+ 0.34 Prozent auf 266.90 EUR), Infineon (+ 0.28 Prozent auf 49.35 EUR) und Airbus SE (+ 0.18 Prozent auf 198.22 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-3.56 Prozent auf 187.02 EUR), Rheinmetall (-2.50 Prozent auf 725.60 EUR), Bayer (-2.25 Prozent auf 54.68 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.78 Prozent auf 38.27 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.60 Prozent auf 58.98 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5’541’108 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 476.685 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.68 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch