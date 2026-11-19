EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
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19.11.2026 15:58:14
Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag
Kaum bewegt zeigt sich der Euro STOXX 50 heute.
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.13 Prozent fester bei 6’162.51 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.351 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.490 Prozent stärker bei 6’184.55 Punkten, nach 6’154.39 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’160.43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 6’214.69 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 3.55 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6’144.81 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’444.46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5’542.05 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.34 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern registriert.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 2.45 Prozent auf 129.76 EUR), Infineon (+ 2.33 Prozent auf 50.35 EUR), UniCredit (+ 2.01 Prozent auf 81.57 EUR), Siemens (+ 1.73 Prozent auf 270.60 EUR) und Deutsche Bank (+ 1.68 Prozent auf 30.50 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-3.25 Prozent auf 187.62 EUR), Eni (-1.02 Prozent auf 24.82 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.00 Prozent auf 576.20 EUR), Deutsche Börse (-0.99 Prozent auf 320.70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.92 Prozent auf 38.60 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 2’199’190 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 476.685 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.68 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.67 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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