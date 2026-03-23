Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 US-Dollar belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Luxusgüterwerte preisten derzeit mindestens ein, dass sich die Auswirkungen eines Iran-Krieges auf Nachfrage und Gewinne im zweiten und dritten Quartal fortsetzen werden, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zusätzliche Risiken sieht er für Sportaktien Adidas und Nike sowie für Kering und Burberry. Zu den am stärksten überverkauften und daher attraktiveren Papieren zählt er Hermes und in geringerem Maße EssilorLuxottica, die von einer geringen Umsatzabhängigkeit vom Nahen Osten und/oder von hohen Margen profitieren./edh/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 78.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 53.39
|
Abst. Kursziel*:
46.09%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 52.72
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.95%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
20.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.03.26
|Handel in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
18.03.26
|NYSE-Handel Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.ch)
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18.03.26
|NYSE-Handel So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
18.03.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
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17.03.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
16.03.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones am Montagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Nike Inc.
|15:39
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|16.03.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|15:39
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|19.03.26
|Nike Neutral
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|16.03.26
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|Barclays Capital
|11.03.26
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|Bernstein Research
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|RBC Capital Markets
|16.03.26
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|Barclays Capital
|11.03.26
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|05.03.26
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|05.03.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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