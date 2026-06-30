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Nike Aktie 957150 / US6541061031

32.50
CHF
-0.75
CHF
-2.26 %
13:52:08
BRXC
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01.07.2026 12:59:15

Nike Sector Perform

Nike
32.50 CHF -2.26%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike nach der Telefonkonferenz zur durchwachsenen Quartalsbilanz von 50 auf 45 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Signale hinsichtlich der wachsenden Sportschuhpalette für Frühjahr und Sommer 2027 seien zwar ermutigend, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch. Sie dürften dem Wachstum Schub geben. Der Experte kappte aber seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 und bevorzugt Adidas aufgrund stärkerer Dynamik./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 45.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 41.05 		Abst. Kursziel*:
9.62%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 41.05 		Abst. Kursziel aktuell:
9.64%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:25 Nike Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:14 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06:56 Nike Neutral UBS AG
06:38 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
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Nike Inc. 32.50 -2.26% Nike Inc.