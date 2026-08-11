Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Letztendlich fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.34 Prozent auf 53’791.85 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.316 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.179 Prozent auf 54’072.66 Punkte an der Kurstafel, nach 53’975.98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 54’222.85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 53’746.43 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52’637.01 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 11.05.2026, den Wert von 49’704.47 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, lag der Dow Jones noch bei 43’975.09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11.18 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Home Depot (+ 1.85 Prozent auf 308.25 EUR), Chevron (+ 0.90 Prozent auf 196.66 USD), IBM (+ 0.89 Prozent auf 238.42 USD), Caterpillar (+ 0.69 Prozent auf 843.37 USD) und JPMorgan Chase (+ 0.63 Prozent auf 362.04 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Honeywell Technologies (-5.27 Prozent auf 230.12 USD), Alphabet C (ex Google) (-3.61 Prozent auf 343.00 USD), Amazon (-2.09 Prozent auf 272.27 USD), Nike (-1.88 Prozent auf 41.32 USD) und Cisco (-1.75 Prozent auf 120.43 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 28’033’017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.697 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3.88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch