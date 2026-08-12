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Dow Jones-Kursverlauf 12.08.2026 16:02:55

Börse New York in Rot: Dow Jones notiert zum Start im Minus

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Das macht der Dow Jones heute.

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Um 16:00 Uhr sinkt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.01 Prozent auf 53’784.81 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.241 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.316 Prozent auf 53’961.60 Punkte an der Kurstafel, nach 53’791.85 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 53’775.15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 53’969.36 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0.532 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 52’637.01 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Wert von 49’760.56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44’458.61 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 11.17 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 2.39 Prozent auf 863.53 USD), Cisco (+ 2.14 Prozent auf 123.01 USD), NVIDIA (+ 2.00 Prozent auf 221.85 USD), Goldman Sachs (+ 1.58 Prozent auf 1’050.74 USD) und UnitedHealth (+ 0.89 Prozent auf 405.79 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Salesforce (-1.64 Prozent auf 194.24 USD), IBM (-1.56 Prozent auf 234.69 USD), McDonalds (-1.46 Prozent auf 270.16 USD), Microsoft (-1.27 Prozent auf 497.39 USD) und Boeing (-1.26 Prozent auf 230.30 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 3’750’085 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.564 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11.02 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3.95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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