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01.07.2026 09:25:31

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 47 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Resultate seien etwas besser als befürchtet ausgefallen, schrieb Matthew Boss am Mittwoch. Wie bei der Telefonkonferenz signalisiert worden sei, werde es aber noch Zeit brauchen, um die Nachfrage anzukurbeln und den Verbrauchern ein "frischeres Sortiment" zu präsentieren./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 23:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 03:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
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Analyst Name::
Matthew R. Boss 		KGV*:
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