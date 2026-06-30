Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 47 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Resultate seien etwas besser als befürchtet ausgefallen, schrieb Matthew Boss am Mittwoch. Wie bei der Telefonkonferenz signalisiert worden sei, werde es aber noch Zeit brauchen, um die Nachfrage anzukurbeln und den Verbrauchern ein "frischeres Sortiment" zu präsentieren./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 03:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 47.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 41.05
|
Abst. Kursziel*:
14.49%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 41.05
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.51%
|
Analyst Name::
Matthew R. Boss
|
KGV*:
-
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