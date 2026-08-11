Pluszeichen in New York: Dow Jones notiert zum Start im Plus

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:57 Uhr um 0.45 Prozent stärker bei 54’217.62 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25.316 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.179 Prozent stärker bei 54’072.66 Punkten in den Dienstagshandel, nach 53’975.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 54’222.85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 53’961.60 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der Dow Jones auf 52’637.01 Punkte taxiert. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 49’704.47 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 11.08.2025, den Stand von 43’975.09 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.06 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 2.36 Prozent auf 857.35 USD), Boeing (+ 1.45 Prozent auf 236.16 USD), NVIDIA (+ 1.32 Prozent auf 220.42 USD), Home Depot (+ 1.19 Prozent auf 306.25 EUR) und Sherwin-Williams (+ 1.03 Prozent auf 366.44 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Nike (-2.21 Prozent auf 41.18 USD), Alphabet C (ex Google) (-1.59 Prozent auf 350.18 USD), Amazon (-1.23 Prozent auf 274.66 USD), Cisco (-1.08 Prozent auf 121.25 USD) und Procter Gamble (-0.91 Prozent auf 145.11 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 2’816’435 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.697 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 3.88 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch