Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079
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11.08.2026 18:00:24
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus
In New York ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.
Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.09 Prozent tiefer bei 53’928.88 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.316 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.179 Prozent stärker bei 54’072.66 Punkten in den Handel, nach 53’975.98 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 54’222.85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 53’911.94 Punkten.
Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 52’637.01 Punkte. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der Dow Jones mit 49’704.47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wurde der Dow Jones mit 43’975.09 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.46 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 45’057.28 Punkten.
Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Home Depot (+ 1.85 Prozent auf 308.25 EUR), IBM (+ 1.71 Prozent auf 240.35 USD), Caterpillar (+ 1.49 Prozent auf 850.10 USD), Chevron (+ 1.22 Prozent auf 197.28 USD) und Visa (+ 0.69 Prozent auf 363.81 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Honeywell Technologies (-3.45 Prozent auf 234.54 USD), Nike (-2.47 Prozent auf 41.07 USD), Alphabet C (ex Google) (-2.01 Prozent auf 348.67 USD), Amazon (-1.98 Prozent auf 272.59 USD) und Procter Gamble (-1.26 Prozent auf 144.59 USD).
Die teuersten Unternehmen im Dow Jones
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 6’860’417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4.697 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick
Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Index weist die Nike-Aktie mit 3.88 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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