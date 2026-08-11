Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’575 -0.4%  SPI 20’512 -0.4%  Dow 53’792 -0.3%  DAX 26’391 0.3%  Euro 0.9360 0.1%  EStoxx50 6’551 0.2%  Gold 4’371 -0.4%  Bitcoin 51’435 -0.7%  Dollar 0.8108 0.1%  Öl 89.1 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335On113454047Alcon43249246Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wie Experten die UBS-Aktie im Juli einstuften
Plug Power macht Fortschritte bei der Profitabilität - Aktie zieht an
On-Aktie sackt zweistellig ab: Schuhfirma wächst weiter rasant - Ausblick trotzdem vorsichtiger
Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein
Juli 2026: So schätzen Experten die Intel-Aktie ein
Suche...
Plus500 Depot

Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 11.08.2026 18:00:24

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus

In New York ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Amazon
221.58 CHF -1.53%
Kaufen Verkaufen

Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.09 Prozent tiefer bei 53’928.88 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.316 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.179 Prozent stärker bei 54’072.66 Punkten in den Handel, nach 53’975.98 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 54’222.85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 53’911.94 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 52’637.01 Punkte. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der Dow Jones mit 49’704.47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wurde der Dow Jones mit 43’975.09 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.46 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 45’057.28 Punkten.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Home Depot (+ 1.85 Prozent auf 308.25 EUR), IBM (+ 1.71 Prozent auf 240.35 USD), Caterpillar (+ 1.49 Prozent auf 850.10 USD), Chevron (+ 1.22 Prozent auf 197.28 USD) und Visa (+ 0.69 Prozent auf 363.81 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Honeywell Technologies (-3.45 Prozent auf 234.54 USD), Nike (-2.47 Prozent auf 41.07 USD), Alphabet C (ex Google) (-2.01 Prozent auf 348.67 USD), Amazon (-1.98 Prozent auf 272.59 USD) und Procter Gamble (-1.26 Prozent auf 144.59 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 6’860’417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4.697 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Index weist die Nike-Aktie mit 3.88 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4871 19.03.2027 154027667
Long 11.8545 18.12.2026 151640359
Long 284.5084 18.09.2026 155496987
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4871 10.14 159109784
Long 12.3699 4.55 159380609
Long 21.8853 0.89 159436603
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4871 8.97 157052408
Short 12.923 3.79 158840885
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -73.83 120518421
Long 10 -8.68 150039967
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Amazon

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

20:49 Logo WHS Nasdaq stürzt ab – und plötzlich dreht der Markt um!
12:47 Julius Bär: 27.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
09:50 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
09:08 SMI kratzt an seiner Bestmarke
09:04 Marktüberblick: Ölpreise ziehen wieder an
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
10.08.26 Europas strategische Autonomie
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’213.82 19.38 SMYBKU
Short 15’520.45 13.81 SLWB8U
Short 16’085.87 8.95 S5B0BU
SMI-Kurs: 14’575.25 11.08.2026 17:31:37
Long 14’010.74 19.78 SYBQ3U
Long 13’683.70 13.74 SZBKGU
Long 13’093.67 8.87 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Neue Analyse: Warburg Research bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
UBS-Regulierung: Kommission hat noch keine Entscheide gefällt - Aktie fällt

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
Dow Jones 53’791.85 -0.34%