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11.08.2026 20:03:28
Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag leichter
Kaum verändert zeigt sich der Dow Jones am Dienstagnachmittag.
Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.18 Prozent schwächer bei 53’879.04 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25.316 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.179 Prozent auf 54’072.66 Punkte an der Kurstafel, nach 53’975.98 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 53’858.71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 54’222.85 Punkten lag.
Dow Jones-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’637.01 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, notierte der Dow Jones bei 49’704.47 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 43’975.09 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11.36 Prozent nach oben. Bei 54’744.33 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im Dow Jones
Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Home Depot (+ 1.85 Prozent auf 308.25 EUR), Caterpillar (+ 1.06 Prozent auf 846.44 USD), American Express (+ 0.82 Prozent auf 341.63 USD), IBM (+ 0.75 Prozent auf 238.09 USD) und JPMorgan Chase (+ 0.73 Prozent auf 362.42 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Honeywell Technologies (-4.40 Prozent auf 232.25 USD), Nike (-2.66 Prozent auf 40.99 USD), Alphabet C (ex Google) (-2.63 Prozent auf 346.48 USD), Amazon (-2.00 Prozent auf 272.52 USD) und Cisco (-1.45 Prozent auf 120.80 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 9’332’446 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.697 Bio. Euro den grössten Anteil.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3.88 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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