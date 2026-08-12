Honeywell Technologies Aktie 157449939 / US4385162056
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance
|
12.08.2026 22:33:54
Schwacher Handel: Dow Jones schliesst in der Verlustzone
Der Dow Jones zeigte sich schlussendlich wenig bewegt.
Der Dow Jones beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.04 Prozent) bei 53’770.27 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 25.241 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.316 Prozent auf 53’961.60 Punkte an der Kurstafel, nach 53’791.85 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 53’731.96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53’969.36 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0.559 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 52’637.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 49’760.56 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44’458.61 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 11.14 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 3.03 Prozent auf 224.09 USD), Cisco (+ 2.86 Prozent auf 123.88 USD), Walmart (+ 2.43) Prozent auf 116.01 USD), Honeywell Technologies (+ 2.27 Prozent auf 235.34 USD) und Merck (+ 1.92 Prozent auf 132.92 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Microsoft (-2.26 Prozent auf 492.43 USD), Salesforce (-2.10 Prozent auf 193.32 USD), Nike (-1.96 Prozent auf 40.51 USD), Amazon (-1.83 Prozent auf 267.28 USD) und Travelers (-1.45 Prozent auf 370.16 USD).
Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 30’063’435 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.564 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus
Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 3.95 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Honeywell Technologies
|
16:00
|Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Honeywell Technologies
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Amazon am 12.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|53’705.20
|-0.12%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.