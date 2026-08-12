Schwacher Handel: Dow Jones schliesst in der Verlustzone

Der Dow Jones beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.04 Prozent) bei 53’770.27 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 25.241 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.316 Prozent auf 53’961.60 Punkte an der Kurstafel, nach 53’791.85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 53’731.96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53’969.36 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0.559 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 52’637.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 49’760.56 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44’458.61 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 11.14 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 3.03 Prozent auf 224.09 USD), Cisco (+ 2.86 Prozent auf 123.88 USD), Walmart (+ 2.43) Prozent auf 116.01 USD), Honeywell Technologies (+ 2.27 Prozent auf 235.34 USD) und Merck (+ 1.92 Prozent auf 132.92 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Microsoft (-2.26 Prozent auf 492.43 USD), Salesforce (-2.10 Prozent auf 193.32 USD), Nike (-1.96 Prozent auf 40.51 USD), Amazon (-1.83 Prozent auf 267.28 USD) und Travelers (-1.45 Prozent auf 370.16 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 30’063’435 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.564 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 3.95 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch