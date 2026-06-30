Nike Aktie 957150 / US6541061031
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30.06.2026
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01.07.2026 07:14:52
Nike Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 46 auf 42 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Umsatzerholung verzögere sich erneut, schrieb Brooke Roach in ihrer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Die Anleger müssten Geduld mitbringen. Wichtig werde insbesondere der Investorentag Mitte November./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 21:03 / MDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Nike Inc.
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 42.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 41.05
|
Abst. Kursziel*:
2.31%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 41.05
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.33%
|
Analyst Name::
Brooke Roach
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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