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22.07.2026 16:30:12

Nike Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 US-Dollar belassen. Jay Sole sprach in seinem Kommentar vom Mittwoch von einem möglichen Wandel in der Jugendkultur, da Sammlerstücke an Bedeutung gewännen. Dies sei ein weiteres Problem, über das am Markt noch nicht gesprochen werde. Falls sich die Aufmerksamkeit von Sneakers abwende, könnte dies für Nike zum Thema werden. Verliere der Konzern diese Zielgruppe, könnte es deutlich schwieriger werden, eine Trendwende herbeizuführen./rob/ajx/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
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