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Dow Jones-Performance 12.08.2026 20:03:20

Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus

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Wenig Veränderung ist derzeit in New York zu beobachten.

Honeywell Technologies
189.03 CHF 0.66%
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Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.04 Prozent stärker bei 53’812.79 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.241 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 53’961.60 Zählern und damit 0.316 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (53’791.85 Punkte).

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 53’969.36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 53’731.96 Punkten lag.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0.481 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 52’637.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49’760.56 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44’458.61 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.22 Prozent aufwärts. Bei 54’744.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45’057.28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 3.06 Prozent auf 224.15 USD), Caterpillar (+ 3.05 Prozent auf 869.07 USD), Cisco (+ 2.22 Prozent auf 123.10 USD), Merck (+ 2.09 Prozent auf 133.14 USD) und Honeywell Technologies (+ 1.86 Prozent auf 234.41 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-2.74 Prozent auf 192.05 USD), Microsoft (-2.24 Prozent auf 492.52 USD), IBM (-1.73 Prozent auf 234.29 USD), Amazon (-1.43 Prozent auf 268.38 USD) und Nike (-1.34 Prozent auf 40.77 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13’924’346 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.564 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 3.95 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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