Zuversicht in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag

Um 20:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.16 Prozent höher bei 53’972.56 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 25.250 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 1.01 Prozent fester bei 54’426.85 Punkten, nach 53’885.10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 54’094.65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 53’807.94 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 2.30 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’925.15 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49’596.97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 43’968.64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.55 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2.66 Prozent auf 191.73 USD), Honeywell Technologies (+ 2.25 Prozent auf 246.16 USD), Sherwin-Williams (+ 1.67 Prozent auf 369.48 USD), NVIDIA (+ 1.48 Prozent auf 222.23 USD) und IBM (+ 1.35 Prozent auf 236.59 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Visa (-1.95 Prozent auf 363.25 USD), Caterpillar (-1.55 Prozent auf 843.66 USD), Chevron (-1.04 Prozent auf 187.26 USD), Procter Gamble (-0.93 Prozent auf 145.60 USD) und Alphabet C (ex Google) (-0.75 Prozent auf 353.93 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 10’594’678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.604 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 11.33 erwartet. Nike-Anleger werden 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 3.89 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch