Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag.

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Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag geklettert. Um 12:26 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,40 Prozent auf 64.171,30 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 63.918,55 US-Dollar gehandelt worden war.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -9,8 Prozent.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,67 Prozent auf 45,42 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 45,12 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,58 Prozent auf 1.882,37 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1.871,59 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,73 Prozent auf 214,64 US-Dollar. Am Vortag standen noch 213,08 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 0,90 Prozent auf 1,002 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,011 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von 0,23 Prozent auf 395,34 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 396,26 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1879 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1912 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1602 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Tron mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Tron-Kurs 1,99 Prozent stärker bei 0,3371 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,3306 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 1,28 Prozent auf 606,32 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 598,65 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0703 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0697 US-Dollar.

Mit dem Solana-Kurs geht es indes nach unten. Solana verliert 0,27 Prozent auf 75,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 75,97 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,46 Prozent auf 6,462 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 6,432 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 4,31 Prozent auf 8,647 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 8,290 US-Dollar.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,6877 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,6841 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,53 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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