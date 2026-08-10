Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003
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Springer Nature Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32,40 Euro belassen. Daniel Kerven bewertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie neuerdings aufgekommene Sorgen rund um die Verwendung öffentlicher US-Fördermittel. Er hält diese für übertrieben, denn bei den Vorschlägen des Office of Management and Budget (OMB) gehe es vor allem um die Frage, wer die Mittel bereitstellt und nicht darum, ob Firmen wie Springer Nature dafür bezahlt werden./tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32.40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
20.10 €
|
Abst. Kursziel*:
61.19%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
20.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61.19%
|
Analyst Name::
Daniel Kerven
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Springer Nature
|
15:58
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel SDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX fällt (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
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|JP Morgan Chase & Co.
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|06.08.26
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|Deutsche Bank AG
|06.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:29
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:29
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Springer Nature
|20.10
|-1.23%
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|11:50
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