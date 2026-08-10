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Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003

20.10
EUR
-0.25
EUR
-1.23 %
16:43:31
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11.08.2026 11:29:49

Springer Nature Overweight

Springer Nature
20.10 EUR -1.23%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32,40 Euro belassen. Daniel Kerven bewertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie neuerdings aufgekommene Sorgen rund um die Verwendung öffentlicher US-Fördermittel. Er hält diese für übertrieben, denn bei den Vorschlägen des Office of Management and Budget (OMB) gehe es vor allem um die Frage, wer die Mittel bereitstellt und nicht darum, ob Firmen wie Springer Nature dafür bezahlt werden./tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
Unternehmen:
Springer Nature 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
32.40 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
20.10 € 		Abst. Kursziel*:
61.19%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
20.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61.19%
Analyst Name::
Daniel Kerven 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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