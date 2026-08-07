Nike Aktie 957150 / US6541061031
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07.08.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Nike-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Nike-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 172.80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 57.870 Nike-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Nike-Anteile wären am 06.08.2026 2’430.56 USD wert, da der Schlussstand 42.00 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 75.69 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Nike bezifferte sich zuletzt auf 63.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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