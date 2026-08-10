RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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RELX Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5070 Pence belassen. Daniel Kerven bewertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie neuerdings aufgekommene Sorgen rund um die Verwendung öffentlicher US-Fördermittel. Er hält diese für übertrieben, denn bei den Vorschlägen des Office of Management and Budget (OMB) gehe es vor allem um die Frage, wer die Mittel bereitstellt und nicht darum, ob Firmen wie die Relx-Sparte Elsevier dafür bezahlt werden./tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50.70 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26.15 £
|
Abst. Kursziel*:
93.88%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26.20 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
93.51%
|
Analyst Name::
Daniel Kerven
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
10.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
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|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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06.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|28.57
|-0.35%
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