Freundlicher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester

Letztendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.28 Prozent stärker bei 54’036.93 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 25.250 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 1.01 Prozent auf 54’426.85 Punkte an der Kurstafel, nach 53’885.10 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 53’807.94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 54’094.65 Punkten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 2.42 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 07.07.2026, den Wert von 52’925.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, stand der Dow Jones noch bei 49’596.97 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Wert von 43’968.64 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11.69 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 3.20 Prozent auf 192.74 USD), Honeywell Technologies (+ 2.27 Prozent auf 246.21 USD), NVIDIA (+ 2.27 Prozent auf 223.96 USD), Sherwin-Williams (+ 1.74 Prozent auf 369.73 USD) und IBM (+ 1.65 Prozent auf 237.28 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Visa (-2.15 Prozent auf 362.50 USD), Caterpillar (-1.72 Prozent auf 842.19 USD), Chevron (-1.41 Prozent auf 186.56 USD), Alphabet C (ex Google) (-0.88 Prozent auf 353.47 USD) und Procter Gamble (-0.80 Prozent auf 145.79 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 27’714’240 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.604 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Travelers-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3.89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch