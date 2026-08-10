Plug Power Aktie 13074688 / US72919P2020
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10.08.2026 22:08:00
Plug Power macht Fortschritte bei der Profitabilität - Aktie zieht an
Der Wasserstoffkonzern Plug Power hat seine jüngsten Quartalszahlen veröffentlicht. So liefen die Geschäfte im abgelaufenen Jahresviertel.
Der Umsatz lag unterdessen bei 178 Millionen US-Dollar und kletterte damit im Vorjahresvergleich, als Plug Power noch 174,0 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Hier hatten die Analystenschätzungen im Vorfeld bei 169,1 Millionen US-Dollar gelegen, diese übertraf das Unternehmen somit.
Für das verbleibende Geschäftsjahr 2026 konzentriert sich Plug eigenen Angaben zufolge fokussiert auf drei strategische Pfeiler: Neben dem Ausbau der Vertriebspipeline zur Erreichung des korrigierten Umsatzwachstums von 15 bis 16 % steht die Weichenstellung für das Jahr 2027 im Vordergrund. Gleichzeitig soll durch strikte Kostendisziplin und eine höhere Marge im vierten Quartal der Sprung zu einem positiven EBITDA gelingen. Um die finanzielle Basis weiter zu stärken, setzt Plug auf nicht-verwässernde Kapitalmassnahmen - insbesondere auf die geplante Monetarisierung von Rechenzentrums-Assets mit einem Zielvolumen von 275 Millionen US-Dollar.
Die Plug Power-Aktie zeigt sich nachbörslich an der US-Börse NASDAQ zeitweise 7,95 Prozent höher bei 2,2778 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch
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