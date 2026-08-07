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07.08.2026 18:00:37
Optimismus in New York: Dow Jones mittags freundlich
Wenig verändert zeigt sich der Dow Jones am fünften Tag der Woche.
Am Freitag notiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0.15 Prozent stärker bei 53’964.54 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 25.250 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1.01 Prozent höher bei 54’426.85 Punkten in den Handel, nach 53’885.10 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 54’094.65 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53’807.94 Zählern.
So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 2.28 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 52’925.15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49’596.97 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Stand von 43’968.64 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.54 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 2.45 Prozent auf 191.35 USD), NVIDIA (+ 2.42 Prozent auf 224.29 USD), Amazon (+ 1.99 Prozent auf 277.67 USD), Honeywell Technologies (+ 1.78 Prozent auf 245.02 USD) und Sherwin-Williams (+ 1.47 Prozent auf 368.77 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Caterpillar (-1.76 Prozent auf 841.86 USD), Visa (-1.67 Prozent auf 364.29 USD), Procter Gamble (-1.20 Prozent auf 145.20 USD), Chevron (-1.05 Prozent auf 187.24 USD) und American Express (-0.68 Prozent auf 340.27 USD).
Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’944’141 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4.604 Bio. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus
Die Travelers-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 3.89 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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